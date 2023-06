Un vasto campo di alta pressione anticiclonica di origine africana va a rafforzarsi sul Mediterraneo e sull’Italia garantendo alla Liguria giornate di tempo stabile e con temperature in aumento.

Un leggero peggioramento è previsto per la giornata di giovedì quando locali addensamenti potrebbero essere accompagnati da piovaschi anche a carattere temporalesco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 20 giugno 2023

Fino al primo mattino qualche addensamento potrà interessare il Savonese ed il relativo entroterra, nel corso della mattinata velature in transito in un contesto assolato sull’intera regione.

Nel pomeriggio situazione pressoché invariata con stratificazioni medio-alte in transito, a tratti potranno risultare maggiormente compatte.

Venti deboli o moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da est/sud-est sul centro-levante, da nord-est a ponente. Ventilazione forte da sud-est sul Ligure centro-orientale, da nord-est nell’area occidentale.

Mare mosso, in aumento a molto mosso al largo.

Temperature in aumento.

Costa: min +20/24°C, max: +27/31°C (fino a 35°C sull’estremo ponente)

Interno: min: +11/20°C , max: +24/31°C