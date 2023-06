Arcola (La Spezia) – Migliorano le condizioni dell’operaio di 61 anni colpito nei giorni scorsi da un ramo precipitato da un albero mentre faceva la pausa pranzo.

A comunicarlo una nota dell’ospedale San Martino dove l’uomo si trova ricoverato da giorni.

“il paziente – scrive il San Martino – in miglioramento, è stato svegliato dall’equipe diretta dalla dottoressa Iole Brunetti. Cosciente, resterà monitorato per le prossime 24 ore. A seguire sarà valutata la possibile dimissione dal reparto di Terapia Intensiva”.

Intanto proseguono le indagini per capire cosa abbia causato l’improvviso cedimento del grosso ramo di pino marittimo che è precipitato addosso all’operaio che stava pranzando in uno dei tavolini allestiti nell’area verde in cui è avvenuto l’incidente.

In particolare si verifica quale tipo di controllo e manutenzione del verde sia stata fatta considerando che l’area è aperta al pubblico e gli alberi hanno bisogno di manutenzione costante.