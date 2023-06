Varazze (Savona) – Una vera e propria tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, quando una donna di 57 anni ha accusato un malore mentre stava nuotando in mare.

Il fatto si è verificato intorno alle ore 14 ed è stato subito notato dalle persone presenti sulla spiaggia e anche da un paio di bagnini, che si sono immediatamente tuffati in acqua nel tentativo di soccorrerla. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La donna, di nazionalità ucraina, era giunta a Varazze da Voghera – dove abitava – insieme alla figlia e al nipote di dieci anni, proprio per festeggiare il compleanno del bambino.