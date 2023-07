Genova – Durante questa mattina le code non interessano solo le autostrade, ma anche le strade del capoluogo, creando non pochi disagi ad automobilisti e trasportatori.

Lunghe code e rallentamenti si registrano in Valbisagno, lungo la carreggiata in direzione mare, a causa dei cantieri presenti in prossimità del ponte di Castelfidardo, vicino alla stazione di Brignole.

Inoltre, il traffico risulta rallentato anche sulla Sopraelevata in direzione levante.