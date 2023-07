Genova – Aveva trasformato la sua abitazione di Sampierdarena in un laboratorio per preparare la droga. Un uomo è finito in manette dopo aver cercato di sfuggire ad un controllo per strada e nella sua casa gli agenti della polizia locale hanno fatto una scoperta inquietante.

La polizia locale ha bloccato una persona che ha cercato di fuggire ad un controllo per strada a Sampierdarena, lo scorso 5 luglio, nascondendo in tasca 89 ovuli di sostanza stupefacente, crack ed eroina, e 1.740 euro in contanti.

In casa l’uomo è stato trovato in possesso di altra sostanza stupefacente, crack e cocaina pura, per un peso totale di circa 400 grammi, e di altri 50 grammi di hashish.

Sempre all’interno della sua camera è stato trovato un vero e proprio laboratorio di preparazione dello stupefacente da spacciare, con pentole, piastre elettriche da cucinare, materiale per taglio, cellophane, accendini e altri strumenti per la produzione e il confezionamento, 200 euro e numerosi telefoni e tablet.

A suo carico anche molteplici precedenti di polizia e cinque arresti per detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato arrestato e denunciato per aver minacciato di morte uno degli agenti di polizia durante la perquisizione domiciliare. Adesso si trova in carcere a Marassi.

Questo ultimo arresto si inserisce all’interno di una intensa attività della Polizia Locale per il contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti su tutto il territorio. Una attività che dal 1 gennaio 2023 ha portato ad importanti risultati, 63 arresti, 23 denunce a piede libero, 120 segnalazioni amministrative per detenzione personale, 5759,49 grammi di stupefacente sequestrato e 60.696 euro sequestrati, provento dello spaccio.

«In queste settimane il Comando di Polizia Locale di Genova sta definendo tutta una serie di servizi e mezzi per poter gestire al meglio l’impegnativa attività che attende il Corpo nella stagione estiva- dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino- Dall’inizio dell’anno abbiamo segnato molti punti nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, e dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione su questo fenomeno. Il bilancio dell’attività, come si può notare dai dati, è più che positivo e dimostra il grande impegno profuso per garantire sicurezza in tutta la città. Si prospettano mesi molto intensi, nei quali agli abituali servizi di presidio e controllo nelle aree ad alta frequentazione turistica andranno ad aggiungersi una serie di attività, in coordinamento con le forze dell’ordine, sia legate ai grandi eventi in previsti in città, sia orientate a potenziare la presenza del personale sul territorio, con un presidio diffuso nei quartieri della città. Sarà quindi un impegno come di consueto a 360 gradi, con l’obiettivo di contribuire ad un’estate in tranquillità e in sicurezza per cittadini e turisti»

(Foto di Archivio)