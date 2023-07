Lavagna (Genova) – Grave incidente stradale questa mattina nella zona di Cavi di Lavagna. Per cause ancora da accertare la moto condotta da una ragazza di 23 anni si è scontrata contro un’auto. Ad avere la peggio la giovane che è stata sbalzata dal sellino ed è caduta rovinosamente a terra.

Soccorsa dai passanti prima e dal 118 dopo, la ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova con l’elicottero dei vigili del fuoco.

I medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave e l’hanno trasferita nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi.

In corso le indagini per ricostruire le cause dell’incidente avvenuto sulla statale Aurelia.