Bargagli (Genova) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del ragazzo di 23 anni morto nel laghetto Du Beo, in località Preli, nel territorio del comune di Bargagli. Il giovane, si chiamava Ehimare Isidahomen ed era ospite di una comunità per rifugiati nigeriani a Genova.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente ma sembra che il ragazzo sia scivolato in acqua in un punto dove è profonda e non si tocca e non sapesse nuotare o che sia stato vittima di un malore improvviso. La ragazza che era con lui non è riuscita a portarlo a riva subito ed ha chiamato i soccorsi che, però, al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il ragazzo era in Italia con un permesso di soggiorno per Migranti con protezione umanitaria e le indagini in corso chiariranno anche perchè si trovasse nella zona dei laghetti di Preli.