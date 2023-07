Borghetto d’Arroscia (Imperia) – Non ce l’ha fatta Dario Ferrari, il ragazzo di appena 18 anni caduto con la sua bici, nella notte di giovedì, in frazione Gavenola, nel comune di Borghetto d’Arroscia, nell’imperiese.

Ferrari era ricoverato dalla notte dell’incidente nell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ma le sue condizioni erano apparse subito disperate e dopo il periodo di osservazione prescritto dalla Legge il ragazzo è stato dichiarato clinicamente morto.

Il ragazzo era uscito per un giro in bicicletta ed era stato trovato a terra, privo di sensi. Soccorso era stato trasportato in elicottero in ospedale ma le sue condizioni erano troppo gravi e i medici non sono riusciti a salvargli la vita.