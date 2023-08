Una perturbazione di origine atlantica sta interessando la Liguria e per la giornata di oggi sono attesi temporali anche di forte intensità e isolati piovaschi ma già da domani è atteso un miglioramento generale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 4 agosto 2023

Al primo mattino nubi sparse su tutta la regione, in intensificazione sul settore centro-occidentale, ma ancora senza fenomeni.

Tra la tarda mattinata e il mezzogiorno formazione di temporali nelle aree interne del Savonese (Val Bormida, Erro e Orba) in sconfinamento verso le sottostanti aree costiere. Sul resto della regione assenza di fenomeni.

Nel pomeriggio parziale estensione delle precipitazioni al Genovese ed in serata anche al Tigullio, anche se in modo sparso ed irregolare. Temporali saranno inoltre possibili sull’Imperiese.

Migliora ovunque nella successiva notte.

Venti forti di libeccio al largo, in calo dalla sera. Moderati da sud-est sul settore centro-orientale della costa, deboli da nord a ponente. In serata rotazione del vento da nord su tutta la regione.

Mare in generale molto mosso

Temperature: In calo nei valori massimi

Costa: min 18/21°C, max: 24/27°C.

Interno: min: 8/16°C , max: 21/26°C.