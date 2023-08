La perturbazione che ha portato temporali ed un brusco abbassamento delle temperature in Liguria si sta allontanando verso levante ed è quindi atteso un generale miglioramento delle condizioni del tempo su tutta la regione, soprattutto a partire dal pomeriggio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 5 agosto 2023

Al mattino ultime piogge sullo Spezzino, in attenuazione già a metà mattinata. Nubi sparse sul resto della regione con belle schiarite a ponente. Nel pomeriggio migliora ovunque con cielo sereno da ponente a levante dopo gli ultimi addensamenti sull’estremo levante, in dissolvimento.

Venti: Moderati da nord al mattino con locali rinforzi. Rotazione a sud-ovest nel pomeriggio specie lungo le coste.

Mari: In prevalenza molto mosso.

Temperature: In calo nei valori minimi, in aumento le massime sotto costa

Costa: min 17/20°C, max: 26/29°C.

Interno: min: 6/14°C , max: 19/24°C.