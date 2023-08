Genova – Vigili del fuoco e squadre anti incendio volontarie al lavoro, sulle alture di Acquasanta, alle spalle di Voltri, per un incendio boschivo che sta interessando un vasto tratto boschivo.

Il fumo che si alzava dal bosco ha fatto scattare l’allarme e i residenti della zona hanno subito allertato il 112 segnalando l’incendio.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del Fuoco e i team dei volontari anti incendio.

Al momento non si segnalano persone ferite o rischi per le abitazioni ma ci sono case non troppo lontano dalla zona interessata dalle fiamme.

notizia in aggiornamento

(foto di Archivio)