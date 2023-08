Sarzana (La Spezia) – Inseguimento “da film” sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra i caselli di Versilia e Sarzana, in territorio spezzino, tra un’auto condotta da un narco-trafficante e una vettura della polizia. La Polizia stradale ha inseguito e fermato una vettura che ha tentato di sottrarsi al fermo con diverse manovre diversive sino allo svincolo per Sarzana dove l’auto è finita fuori strada e il conducente è fuggito a piedi per i campi facendo rapidamente perdere le proprie tracce.

Nella vettura gli agenti hanno trovato due pacchetti contenenti oltre un chilogrammo di cocaina pronta per essere rivenduta sul mercato dello spaccio locale con profitti astronomici.

In corso le ricerche per individuare il fuggitivo ed assicurarlo alla Giustizia.