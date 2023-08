Mignanego (Genova) – Ci sarebbe anche un ferito nell’incendio che sta devastando la scuola Benedetto Croce di Mignanego, in Val Polcevera.

Le fiamme sono divampate all’ora di pranzo in circostanze ancora da chiarire e rapidamente si sono estese a tutta la copertura in legno del tetto che è stata praticamente distrutta.

Il denso fumo nero è stato visto da diverse zone e tutte le persona hanno chiamato i Vigili del fuoco che sono subito intervenuti insieme alle ambulanze del 118.

Le fiamme sono molto estese e avrebbero provocato un’intossicazione ad una persona che è stata trasferita in ospedale.

In corso le operazioni di spegnimento e le ricerche per assicurarsi che non ci siano altri feriti.

Ignote al momento le cause del rogo

notizia in aggiornamento