Il promontorio di alta pressione di origine africana continua a bloccare le perturbazioni in arrivo dalla zona atlantica e prosegue l’ondata di caldo che ha fatto scattare il bollino arancione per la città di Genova ma che interesserà tutta la Liguria. Le previsioni meteo non lasciano molte speranze ed anche la prossima settimana è previsto caldo e afa

Particolarmente soggetti agli effetti dell’ondata di calore sono gli anziani e i bambini e per loro scatta la raccomandazione a non uscire nelle ore più calde della giornata e di vestire i maniera leggera.

Sempre cappellino in testa e creme solari ad alta protezione (da rinnovare spesso) per i più piccoli che vanno al mare.

Molto importante l’idratazione. Occorre bere molto e con continuità anche perché anziani e bambini hanno una ridotta capacità di avvertire la sete e possono soffrire più facilmente di disidratazione che ha effetto anche sulla “lucidità”, soprattutto in età avanzata.

Si ricorda che, in Liguria è attivo il numero verde 800 593 235 tutti giorni dalle 8 alle 20 rivolto alle persone fragili o anziane per la consegna di farmaci o spesa a domicilio