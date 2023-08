Genova – Solo ieri l’accoltellamento mortale tra condomini, a Santa Margherita Ligure, con la morte di un 35enne e ieri sera una banale lite tra coinquilini è finita a coltellate a Rivarolo.

Le urla dei contendenti hanno fatto scattare l’intervento dei carabinieri della stazione di Bolzaneto, insieme ad un equipaggio del Nucleo Radiomobile.

I militari, giunti sul posto dopo le chiamate preoccupate dei vicini di casa, terrorizzati per le urla che arrivavano dall’appartamento, hanno scoperto che, all’interno dell’appartamento, un cittadino nigeriano di 45 anni, a seguito di un litigio per motivi in corso di accertamento, si era armato di un coltello da cucina e aveva colpito al braccio un suo coetaneo.

L’uomo, subito soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato presso l’ospedale di Villa Scassi per le necessarie cure.

I carabinieri, nel frattempo hanno trovato e sequestrato il coltello e denunciato l’aggressore per lesioni personali aggravate.