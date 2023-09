Genova – “Ripulite il torrente Varenna prima di una nuova alluvione”. E’ l’accorato appello dei residenti della zona di via Cassanello, via Varenna, Via Carpenara e località Chiesino, alle spalle di Pegli, visto lo stato di manutenzione del greto del torrente Varenna, ingombro di rami e sterpaglie.

L’ondata di maltempo, con precipitazioni molto abbondanti e molti allagamenti ha scatenato la paura dei residenti che chiedono che chi di dovere salga nella zona e si renda conto di persona del pessimo stato di manutenzione dell’alveo, da mesi ingombro di piante e alberi anche di grosse dimensioni.

In poche ore, alcuni giorni fa, sono cadute precipitazioni che non scendono in mesi e pertanto diverse persone temono per la sicurezza delle strade