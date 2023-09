La Spezia – Lo hanno visto salire a bordo di un’auto che risultava rubata ad Aulla e mettersi alla guida dopo aver acceso il motore e lo hanno fermato per un controllo. Gli agenti della Questura di La Spezia hanno bloccato un sospetto ladro d’appartamenti che circolava sul territorio italiano pur essendo stato espulso per alcuni reati.

L’uomo, un 35enne di nazionalità albanese, era rientrato in Italia usando dei documenti falsi e con questi circolava fingendo di essere un’altra persona.

Dal controllo è risultato inoltre che si trovava alla guida di una vettura risultata rubata ad Aulla, in Toscana e aveva con se strumenti usati dai ladri di appartamento.

Tra gli arnesi atti allo scasso venivano rinvenuti un grosso piede di porco, un flessibile, diverse paia di guanti, cacciaviti di varie dimensioni, nonché torce e luci a batteria.

L’uomo è stato così arrestato per possesso di documenti contraffatti e violazione dell’ordine di espulsione già eseguito, nonché denunciato per la ricettazione dell’auto rubata e per il possesso degli arnesi atti allo scasso.