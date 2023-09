La Spezia – I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 12 settembre, per una fuga di gas che si sarebbe verificata in via Gianturco.

Secondo quanto appreso, non sembrerebbero essere coinvolti palazzi e abitazioni e, fortunatamente, non si registrano persone rimaste intossicate o ferite.

Sul posto, oltre ai pompieri e ai sanitari del 118, sono giunte anche le forze dell’ordine, le quali hanno chiuso la strada per consentire lo svolgimento delle operazioni necessarie.