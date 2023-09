Savona – Aveva ramificazioni anche in Liguria e in particolar modo nella zona del savonese la banda di narcotrafficanti individuata e smantellata nel corso della maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Milano in corso in diverse città italiane.

Ben 24 le persone arrestate e per loro scattano le accuse per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, rapina ed estorsione.

La banda, radicata nel Milanese, aveva diverse basi operative in Albania e alimentava, secondo le ipotesi investigative, il traffico di droga tra Italia e Svizzera.

Arresti, perquisizioni e sequestri di droga e materiale sono stati compiuti da ben 200 carabinieri nelle province di Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Piacenza, Savona, Torino e Varese, Brescia, Cosenza.