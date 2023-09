Genova – Oltre al danno la beffa. E’ quanto ha subito un facoltoso imprenditore genovese derubato da ladri che hanno svaligiato il suo appartamento di via Frugoni, a Carignano.

I ladri sono penetrati nell’appartamento approfittando dell’assenza per le vacanze della famiglia e hanno letteralmente svuotato una cassaforte che conteneva preziosi, contanti e una collezione di penne Mont Blanc e di borse super lusso.

Un bottino da oltre 60mila euro che ha avuto anche un “finale” da beffa. I ladri hanno infatti portato via l’impianto di video sorveglianza e le telecamere stesse.

Fortunatamente le immagini sono conservate anche in “cloud” su server remoti appositamente attivati e quindi le forze dell’ordine potranno comunque visionarle nella speranza di identificare qualcuno dei ladri.

Mentre si attendono le informazioni telematiche, si procede con i “vecchi sistemi”, esaminando la casa con le tecniche per il rilevamento delle impronte e di tracce utili.