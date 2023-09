Un primo nucleo di instabilità in quota attraversa le regioni settentrionali portando ad un aumento della nuvolosità e qualche fenomeno temporalesco. Peggioramento più corposo sabato.

Queste, nel dettglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 14 settembre 2023

Rovesci e qualche colpo di tuono interesseranno al mattino le aree comprese tra savonese orientale e il Monte di Portofino, variabile a ponente e poco nuvoloso a levante. Dal pomeriggio ampie schiarite si faranno largo lungo la costa mentre veloci rovesci interesseranno le aree interne prima di un successivo miglioramento già entro sera.

Venti moderati meridionali in rotazione da nord in serata.

Mare tra poco mosso e mosso

Temperature in aumento le minime a fondovalle e sulla costa. Stazionarie le massime.

sulla costa: minime 20°C/23°C ; massime 23°/27°C

nell’entroterra: minime 10°C/19°C ; massime 22°C/26°C