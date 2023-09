Genova – Un nuovo forte acquazzone, con precipitazioni molto abbondanti sta interessando la città ed in particolare la ValBisagno in questi minuti e cresce l’allarme tra la popolazione per possibili frane e smottamenti ma anche allagamenti e corsi d’acqua improvvisamente rigonfi.

Le allerte meteo sono ormai lontane ma la nuova ondata di maltempo sta scaricando sulla città abbondanti precipitazioni e sulla costa si segnalano persino grandinate isolate.

Pioggia che certamente andrà ad acuire le situazioni già problematiche come la frana sulle alture di Struppa, quella sotto il Bosco dei Frati a San Fruttuoso ma anche al Biscione a Marassi Alta

Sui social, intanto, si scatenano le polemiche sulle “allerte” e in molti sottolineano che non è stato diramato nessun particolare messaggio di attenzione pur in presenza di previsioni che potevano indicare il rischio di altre precipitazioni abbondanti.