Genova – Potrebbe essere individuato grazie alle telecamere di sorveglianza il pirata della strada che questa mattina, a Pegli, ha urtato con l’auto un’impalcatura facendo cadere un operaio ed è poi fuggito senza prestare soccorso e senza accertarsi che l’uomo non fosse ferito.

L’episodio è avvenuto questa mattina in via Nicolosio da Recco e l’auto è ricercata attivamente dalla polizia locale.

L’operaio che si trovava sull’impalcatura è caduto per alcuni metri riportando diverse ferite ma fortunatamente non si trova in pericolo.

Soccorso dai colleghi e poi dall’ambulanza del 118, l’operaio è stato trasportato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Chi avesse informazioni utili può contattare le forze dell’ordine.