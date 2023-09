Genova – E’ stato arrestato dalla Polizia di Stato l’uomo di 38 anni che nella mattinata di ieri, poco prima delle ore 9:00, ha spintonato un controllore e un passeggero dell’autobus sul quale viaggiava, per fuggire alla verifica dei biglietti.

Il fatto si è verificato in piazza Fontane Marose e sia per il pensionato che per il controllore si è reso necessario il trasporto all’ospedale Galliera in codice verde, di bassa gravità.

L’aggressore, invece, è stato fermato e denunciato da alcuni agenti della Polizia di Stato giunti sul posto.