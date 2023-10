Genova – E’ stato denunciato per “invasione di edificio”, per detenzione abusiva di munizioni e ricettazione il 30enne trovato dai carabinieri in un edificio di proprietà di Arte in via Maritano, a Begato, durante un normale controllo.

L’uomo è stato sorpreso all’interno dei locali, dove era entrato abusivamente, ed è stato trovato in possesso di una cinquantina di cartucce calibro 12 per le quali non ha potuto mostrare alcun permesso o documento di proprietà.