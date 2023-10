Una forte perturbazione di origine atlantica sta interessando la Liguria, accompagnata da precipitazioni anche di forte intensità che hanno fatto scattare lo stato di Allerta Arancione (massimo) per temporali, sino alle 15.

Poi è previsto un leggero miglioramento

Queste, nel dettaglio, le previsioni Meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 20 ottobre 2023

Durante la notte e al mattino tempo perturbato su imperiese e savonese di ponente con precipitazioni diffuse e persistenti, specie nelle zone interne; evoluzione a levante nel corso della mattinata con interessamento prevalente delle zone interne sotto la spinta dei flussi di libeccio.

Attenuazione dei fenomeni durante il pomeriggio con prima schiarite a ponente.

Venti di burrasca ovunque da sud, raffiche anche superiori ai 100 km/h sui rilievi , rotazione a libeccio a metà giornata con picchi a tempesta sui rilievi del levante.

Mare agitato, tendente a molto agitato per onda formata da libeccio, picco di mare oltre i 4 m a levante entro sera.

Temperature minime in aumento sulla costa; massime in calo ovunque.

sulla costa temperature minime tra 14 e 19°C e temperature massime tra 15 e 18°C

nell’entroterra temperature minime tra 9 e 14°C temperature massime tra 13°C e16°C