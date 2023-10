Camporosso (Imperia) – Sono riprese alle prime luci dell’alba, nel tratto di mare davanti alla foce del torrente Nervia, le ricerche della persona dispersa da ieri. I sommozzatori dei vigili del fuoco e l’elicottero sono in azione per perlustrare palmo a palmo la superficie e il fondale della zona.

Purtroppo le condizioni proibitive del mare hanno fatto interrompere le ricerche ieri notte e le speranze di trovare viva la persona sono ridotte al lumicino.

La persona è stata vista in mare da alcuni passanti che hanno subito dato l’allarme. Potrebbe essere un Migrante che ha scelto di attraversare il corso d’acqua alla foce ed è stato trascinato in mare mentre cercava di arrivare al confine con la Francia dove la stragrande maggioranza dei profughi cerca di passare, abbandonando l’Italia.

Si tratterebbe, in questo caso, dell’ennesima vittima dell’emergenza creata dalla firma, da parte dell’Italia, del Trattato di Dublino che impone ai Migranti di restare nel primo paese di arrivo sino al riconoscimento o meno dello status di “rifugiato”. Pratiche che possono andare avanti per mesi e persino anni nel caso di ricorsi.