Genova – Ancora cassonetti della spazzatura a fuoco, nella notte, questa volta nel quartiere di Sampierdarena.

I pompieri sono intervenuti in via San Bartolomeo del Fossato e in via Cantore tra le 22 e le 22,30 alimentando i sospetti di un blitz volontario da parte di un piromane.

La dinamica stessa suggerisce che dietro quanto avvenuto vi sia la mente malata di una persona cui piace appiccare incendi per poi assistere alle operazioni di spegnimento.

Il primo rogo è divampato intorno alle 22 e il fumo nero e dall’odore acre ha fatto scattare l’allarme e l’arrivo dei pompieri.

Poche decine di minuti più tardi il secondo rogo e ancora cassonetti in fiamme e intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e bonificare l’area.

Una volta spenti gli incendi i vigili del fuoco hanno avviato le indagini per risalire alle cause dei roghi che difficilmente possono essere “naturali”.

Indagini anche sulle videocamere della zona che potrebbero aver ripreso l’autore del gesto.

