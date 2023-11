Genova – Il ristorante delle Terrazze del Ducale a rischio chiusura. La notizia rimbalza sui social dopo il lancio di una petizione online per chiedere che il locale, sul “tetto” del Palazzo Ducale da ben 23 anni, non venga sfrattato.

La società che gestisce le Terrazze del Ducale è l’unica ad aver partecipato al bando per la concessione degli spazi indetta dalla Fondazione Palazzo Ducale ma non ha ricevuto – almeno sino ad oggi – il rinnovo.

Secondo le prime informazioni i vertici di Palazzo Ducale avrebbero chiesto che gli spazi non servano solo a fare ristorazione ma dovrebbero anche predisporre una adeguata programmazione culturale, fatta di eventi, concerti e spettacoli.

Il nuovo corso della Fondazione Palazzo Ducale, infatti, ha ben chiarito che gli spazi dati in concessione devono in qualche modo concorrere all’offerta culturale di tutta la struttura e non essere solo “un posto dove si offre da mangiare”.

I titolari delle Terrazze del Ducale hanno annunciato il ricorso al Tar contro la decisione di non rinnovare la concessione ed hanno lanciato una raccolta firme online.

Uno spiraglio si è aperto nelle ultime ore, con la possibilità che la Fondazione offra un prolungamento “pro tempore” dell