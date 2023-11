Genova – Un guasto alla tubazione della rete idrica Iren e a Sturla sono pesanti i disagi per famiglie e negozi rimasti senza acqua.

Il guasto è in via di riparazione ma difficilmente, secondo le previsioni, l’acqua tornerà a scorrere prima delle ore 17 di questo pomeriggio.

Rubinetti a secco:

Via Vernazza

Via Marras

Via Massone

Via Padre Giovanni Semeria

Via Bainsizza

Via Pontetti

Via Brigata Salerno e limitrofe.