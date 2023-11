Automobilisti e trasportatori in coda sulle autostrade attorno al capoluogo ligure per lavori e cantieri e per il traffico intenso del mattino.

Auto e camion in coda sull’autostrada A7 Genova – Milano in uscita al casello di Bolzaneto in direzione Genova.

Coda anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, tra Masone e Voltri, in direzione mare, a causa di lavori che causano il restringimento della carreggiata.