Scatterà alle 14 la nuova Allerta Gialla per maltempo nella Liguria di centro ma la nuova perturbazione sta già interessando dalla notte la nostra regione.

L’allerta per possibili nevicate anche a bassa quota scatta alle 14 e termina alla mezzanotte.

Il provvedimento è stato preso per l’interessamento delle tratte autostradali (zone sensibili) da parte di deboli nevicate (accumuli nevosi tra 2 e 10 cm).

Anche le zone interne di D ed E, che non presentano obiettivi sensibili alla neve, saranno interessate da deboli nevicate, così come non si escludono locali sconfinamenti di debole nevischio nelle zone costiere del Savonese (zona B).

Si evidenzia un brusco calo dello zero termico con temperature rigide nell’interno, disagio per freddo sulle zone B, D ed E

Queste le previsioni meteo di Arpal per le prossime ore:

LUNEDI’ 4 DICEMBRE: Precipitazioni deboli diffuse, inizialmente sparse a Ponente, assumeranno carattere nevoso nelle zone interne.

Deboli nevicate a tutte le quote su D, parte Ovest di E e interno di B, con interessamento delle tratte autostradali.

Nell’interno di AC quota neve intorno ai 600-800m, localmente in calo su C.

Sulla costa di B quota neve intorno ai 300-500m, possibile nevischio in sconfinamento.

Dal pomeriggio venti settentrionali fino a forti anche rafficati su AB, da Sud-Est moderati con locali rinforzi su C.

Disagio per freddo sulle zone BDE

MARTEDI’ 5 DICEMBRE : Sul Centro-Levante (zone BCE) deboli precipitazioni residue, nevose nelle zone interne, in esaurimento nel corso della mattina.

Venti settentrionali forti localmente rafficati sulle zone AB, nelle prime ore della notte venti da Sud-Est moderati con locali rinforzi su C in rapida rotazione da Nord- Est.

Disagio per freddo sulle zone BDE, disagio localizzato e in particolare nelle ore serali e notturne sul resto della regione.