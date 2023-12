Busalla (Genova) – In Romania, suo paese di origine, era stato condannato a 5 anni e 4 mesi per tentato omicidio ma era latitante in Italia e si nascondeva in un hotel. Un 28enne è stato scoperto e arrestato dai carabinieri al termine di indagini sulla presenza ne piccolo centro dell’entroterra genovese, del pericoloso ricercato.

Confermata l’identità del giovane con un collegamento con la polizia rumena, i carabinieri hanno eseguito il mandato di arresto europei in attesa di estradare il condannato nel paese dove deve scontare la pena.