Camporosso (Imperia) – Non ce l’ha fatta Caterina Giovinazzo, la pensionata di 88 anni ricoverata in ospedale a seguito di un malore dopo aver ricevuto una maxi bolletta da oltre 15mila euro per il servizio idrico.

La donna non si è più ripresa ed è deceduta tra lo sconforto dei familiari che ora stanno pensando di presentare una denuncia contro IREN che avrebbe inviato una bolletta contenente un errore.

La bolletta da 15.339 euro era stata ricevuta lo scorso 14 novembre e quando una parente ha letto l’importo alla pensionata, questa si sarebbe sentita mancare ed avrebbe perso i sensi cadendo riversa a terra.

Subito soccorsa, la pensionata è stata trasferita in ospedale dove, però non si è più ripresa sino al tragico epilogo.

Già dopo il ricovero i familiari si erano infuriati per la bolletta, scoprendo peraltro che si trattava di un errore visto che la donna avrebbe dovuto pagare in realtà solo 55 euro e che la maxi bolletta era stata in realtà emessa per errore.

Ora la famiglia sta pensando di presentare un esposto alla Magistratura per richiedere l’apertura di una indagine per accertare se ci fossero responsabilità in quanto accaduto.