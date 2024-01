Genova – E’ stata riaperta solo a tarda sera la strada provinciale 13, la famigerata Doria – Creto, chiusa per un grave incidente avvenuto all’altezza di Aggio.

Per cause ancora da accertare l’auto condotta da una donna ha sbandato finendo ribaltata dopo aver urtato alcune auto in sosta.

Un probabile colpo di sonno o l’assunzione di alcolici sarebbero le cause dell’incidente visto che la polizia locale, giunta sul posto ha denunciato la donna per guida in stato di ebbrezza subito dopo averla soccorsa e poi sottoposta al test obbligatorio in questi casi.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma i danni alle auto sarebbero ingenti e ora l’assicurazione della donna potrebbe rifiutare la copertura dei danni considerando lo stato alterato con cui si sarebbe messa alla guida.

Disagi per gli automobilisti di passaggio che hanno dovuto attendere l’arrivo dei vigili del fuoco per la rimozione dell’auto ribaltata.