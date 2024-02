Sanremo (Imperia) – Costa Crociere conferma il suo impegno per il Festival di Sanremo e sulla Costa Smeralda, all’ancora davanti alla Città dei Fiori, si terranno i concerti di Tedua, di Bob Sinclair, Bresh e Gigi D’Agostino mentre l’intera nave si colorerà con un sofisticato sistema di led screen.

Dopo il successo delle ultime edizioni, anche nel 2024 la compagnia italiana porta a Sanremo il palcoscenico sul mare, con la sua nave Costa Smeralda.

Ogni sera, Costa Smeralda si animerà ospitando le esibizioni di grandi artisti italiani e internazionali in collegamento in diretta con il Teatro Ariston.

Il primo a salire sul palco della nave, il 6 febbraio, sarà Tedua, protagonista anche della serata di chiusura, il 10 febbraio. Poi, mercoledì 7 febbraio, sarà la volta di Bob Sinclar, mentre giovedì 8 febbraio arriverà Bresh, e venerdì 9 febbraio ci sarà l’attesissimo ritorno di Gigi D’Agostino.

In questa edizione Costa Smeralda sarà protagonista in rada a Sanremo con un’attivazione ancora più spettacolare rispetto agli anni passati. Infatti, nel corso delle serate, la nave si accenderà trasformandosi in un immenso “led screen”, mai realizzato prima, per portare il fascino e l’emozione delle crociere Costa direttamente al pubblico di Sanremo.

“Dopo il grande successo delle ultime tre edizioni – ha spiegato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere – torniamo a Sanremo con Costa Smeralda per proporre qualcosa di ancora più emozionante. Faremo vivere la meraviglia di una crociera Costa nella sua massima espressione, regalando emozioni uniche. La nostra nave, infatti, sarà un palcoscenico sul mare in versione Club, dove ballare, divertirsi e fare festa, con la musica di grandissimi artisti italiani e internazionali. Inoltre, nel segno dell’innovazione che ha sempre contraddistinto la nostra compagnia in oltre 75 anni di storia, abbiamo voluto stupire l’intera città e gli italiani con un’attivazione mai vista prima, dimostrando come le nostre navi siano un vero e proprio mezzo di intrattenimento”

In occasione di questo appuntamento speciale, Costa Crociere ha organizzato una crociera-evento dedicata, per vivere l’atmosfera di Sanremo da una prospettiva unica. Oltre alle esibizioni dei super ospiti, Costa proporrà un programma esclusivo di esperienze di bordo, disponibili solo in questa occasione, in cui Costa ha voluto riunire la presenza di partner d’eccellenza con cui collabora abitualmente, e che rendono speciali le sue crociere, più alcuni ospiti a sorpresa.

Durante l’intera crociera gli ospiti di Costa Smeralda avranno anche la possibilità di scendere a terra, in autonomia o con escursioni organizzate, per scoprire le bellezze della città di Sanremo e del suo territorio.

Costa Smeralda posizionata davanti alla costa sanremese sta valorizzando, quindi, il contesto locale, integrandosi perfettamente con l’ambiente circostante, sia come dimensione di intrattenimento e scenografica, sia come occasione di scoperta del Comune di Sanremo e dei luoghi circostanti per tutti gli ospiti a bordo.

Costa Smeralda, insieme alla gemella Costa Toscana, è la nave più innovativa della flotta di Costa Crociere. È stata progettata come una vera e propria “smart city” itinerante, all’avanguardia nella tecnologia, e per questo particolarmente adatta ad ospitare la crociera-evento. Nel corso del 2024 offrirà crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale.