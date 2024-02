Genova – L’Università di Genova organizza i festeggiamenti per il Capodanno Cinese in collaborazione con il Museo d’Arte Orientale E. Chiossone. Il nuovo anno si apre il prossimo 10 febbraio e, proprio per quel giorno, sono diverse le attività in programma:

“Al mattino

ore 10:00 – la Danza del Leone eseguita dagli allievi del CIDAO – Centro divulgazione arti orientali di Genova.

ore 10:45 – Dopo i saluti iniziali, un primo percorso tematico guidato, a cura di Aurora Canepari e degli studenti e delle studentesse di lingua e cultura cinese del Dipartimento di lingue e culture moderne.

A seguire, una presentazione sulle tradizioni e i simboli della Festa di Primavera nella pubblicità cinese a cura di Giovanna Puppin. La mattinata si conclude con la recita di una nota poesia di capodanno di Wang Anshi, a cura dei bambini dell’Associazione culturale Chang Cheng di Genova.

Al pomeriggio

ore 14:00 – secondo percorso tematico guidato, a cura di Aurora Canepari e degli studenti e delle studentesse di lingua e cultura cinese del Dipartimento di lingue e culture moderne.

ore 15:00 – “Il drago e il divenire stagionale nel pensiero cinese” a cura di Massimiliano Cabella, cultore della materia (Antropologia) presso il Dipartimento di antichità, filosofia e storia – DAFIST dell’Università di Genova.

A seguire, la dimostrazione di kung fu del maestro e degli allievi del CIDAO e l’esibizione degli studenti cinesi del Centro studi italiani di Genova, supervisionati da Christelle Giavarini, con un repertorio canoro e musicale molto caro alla cultura cinese.

16:30 – Tra rulli di tamburo e passi acrobatici, la Danza del Drago, sempre a cura di CIDAO, conclude la giornata di festeggiamenti”.