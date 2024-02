Sanremo (Imperia) – Ha inseguito il vicino di casa con una pistola e gli ha sparato alle gambe. Momenti di comprensibile terrore, nelle campagne sanremesi, dove le forze dell’ordine sono intervenute su segnalazione di passanti che hanno visto una persona ferita alle gambe che perdeva molto sangue.

All’arrivo dei soccorsi e dei carabinieri il ferito è stato trasferito d’urgenza in ospedale mentre il fratello, testimone di quanto avvenuto, è stato trasferito in caserma per poter essere ascoltato sulla misteriosa vicenda.

E’ così emerso che il ferito sarebbe stato affrontato da un vicino di casa nelle campagne di Poggio e che questi avrebbe esploso un primo colpo di pistola mirando alle gambe della vittima che, fortunatamente non è stata ferita.

La fuga verso la zona di valle Armea non sarebbe servita e l’inseguitore, questa volta, ha aperto il fuoco ripetutamente colpendo il rivale alle gambe.

A quel punto il feritore e altre persone si sarebbero allontanate in tutta fretta dal luogo del delitto ma sono ora attivamente ricercate.

Non è chiaro il motivo del gesto ma dalle prime testimonianze sembra che prima della sparatoria sia scoppiata una furiosa lite tra le parti.

Sul caso indagano i Carabinieri