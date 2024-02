Sanremo – Si trasforma in giallo la scenetta, organizzata da Fiorello e Amadeus, con il celebre attore-ballerino John Travolta. La star americana, famosa in tutto il mondo per le scene cult in cui balla nei film più conosciuti, non avrebbe sottoscritto la liberatoria, il contratto con il quale si autorizza la riproduzione di un video al di là della diretta TV.

Fiorello ha infatti organizzato una gag con Amadeus e Travolta nella quale i tre si esibiscono nel Ballo del Qua Qua di Romina Power, in compagnia di alcune comparse in abito scherzoso.

Travolta ha ballato ma già dal rifiuto di mettersi in testa un cappellino con le forme del becco della papera è stato chiaro che il “gioco” non era gradito e la cascata di commenti negativi e di prese in giro sui social non hanno aiutato.

Dopo la scena, portata avanti comunque con professionalità, probabilmente nell’imbarazzo di essere ospite internazionale e in diretta TV, lo staff di Travolta avrebbe affrontato duramente la situazione dichiarando di non voler sottoscrivere la liberatoria che autorizza la messa in onda in futuro del video.

La scena è stata rimossa da molti dei canali Media legati al Festival e probabilmente dovrà essere cancellata dagli archivi ma sarebbe ancora in corso una trattativa tra le parti.

I social hanno comunque bocciato l’idea di Fiorello puntando il dito contro la decisione di mettere in imbarazzo una star internazionale ed icona del ballo con una spiritosata da “villaggio vacanze”.

In effetti lo stesso Fiorello aveva ironicamente detto a Travolta che con la serata di ieri si sarebbe chiusa la sua carriera e nella trasmissione radio di stamattina ha corretto il tiro affermando che, oltre a quella di Travolta, si è conclusa anche la sua