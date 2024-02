Bogliasco (Genova) – Sono tre le persone rimaste ferite nell’incidente avvenuto ieri sera, sulla statale Aurelia, nel territorio del comune di Bogliasco, nel levante genovese. Intorno alle 20 due autovetture si sono scontrate per cause ancora da accertare e tre persone sono rimaste ferite in modo più o meno grave.

I due giovani ed una ragazza sono stati soccorso dalle ambulanze della Croce Verde di Bogliasco dalla Croce Rossa di Sturla e dalla Croce Gialla di Nervi che sono confluite sul posto e hanno trasferito i pazienti in ospedale.

La statale Aurelia è rimasta bloccata a lungo unendo i disagi dell’incidente a quelli del rientro dal fine settimana.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente