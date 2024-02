Genova – Inizieranno nelle prossime settimane i lavori di manutenzione al cavalcavia di Corso Europa a Nervi. Nello scorso mese di giugno alcune segnalazioni dei cittadini avevano allarmato sulle condizioni del cavalcavia, con le autorità che avevano abbassato il limite di velocità a 30km/h, riducendone la carreggiata e vietando il passaggio ai mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate.

Dopo il monitoraggio effettuato in questi mesi, il Comune ha così dato il via libera per i lavori di manutenzione.

Al momento non sarebbero previste chiusure per quel tratto di corso Europa, mentre in una fase dei lavori potrebbe essere momentaneamente interdetta al traffico la rampa che collega via Somma con largo Pesce.