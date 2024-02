Genova – I lavori per il completamento del parco urbano delle Dune di Genova Pra’ sono prossimi alla conclusione. Il nuovo parco lineare che si estende per oltre un chilometro e mezzo lungo il canale di calma, è caratterizzato da una passeggiata pedonale e ciclabile, da piazze attrezzate affacciate sul mare e da rilievi erbosi – le così dette dune – attraversati da percorsi rialzati immersi nel verde. Il parco non solo contribuisce a migliorare il paesaggio e ad attenuare i rumori delle attività portuali circostanti, ma offre anche uno spazio da vivere all’aria aperta per la cittadinanza.

Dopo l’inaugurazione dei primi 720 metri avvenuta lo scorso luglio, che ha permesso di aprire al pubblico il primo tratto di passeggiata e pista ciclabile, si sta lavorando per poter aprire tutto il parco alla cittadinanza entro la fine di aprile. In questa fase le lavorazioni si concentrano sulle attività di piantumazione, di tinteggiatura e di ultimazione della piazza sul mare destinata ad ospitare eventi.

Nel nuovo parco si potrà godere di piacevoli passeggiate immerse nella vegetazione mediterranea, e di quattro baie tematiche, dedicate al fitness, ai giochi dei bambini, al relax e alle attività all’aperto con gli amici a quattro zampe.

Completa il parco urbano un’ampia piazza sul mare, servita da un punto ristoro, dove sarà possibile assistere a eventi e spettacoli.

Una volta completate le lavorazioni, si procederà con il collaudo e successivamente si aprirà il parco alla cittadinanza.