Genova – La polizia locale ha rintracciato e segnalato all’autorità giudiziaria il conducente del furgone che ha travolto un 60enne che attraversava la strada in via Fillak, a Sampierdarena. Si tratterebbe di un uomo che era alla guida del mezzo per lavoro e che avrebbe dichiarato di non essersi accorto di nulla.

Il furgone si era allontanato subito dopo l’investimento, facendo rapidamente perdere le proprie tracce ma gli agenti della polizia locale hanno iniziato subito le indagini e in meno di 24 ore lo hanno rintracciato e denunciato.

Il 60enne è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino ma le sue condiziono sono migliorate.

Il conducente del mezzo rischia un processo per omissione di soccorso e lesioni stradali e la sospensione della patente con cui lavora.