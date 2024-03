Genova – Ha visto del fumo uscire dal cofano dell’auto ed ha subito accostato, in galleria, abbandonando subito il veicolo. Così si è messo in salvo, questo pomeriggio un automobilista che percorreva l’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione nord.

Il veicolo, mentre procedeva, ha iniziato a fumare nella galleria Monacchi.

Il conducente ha accostato e si è messo in salvo.

Durante le operazioni di spegnimento il traffico è stato bloccato con pesanti ripercusini e disagi per il traffico.

La viabilità è stata riaperta a due corsie dopo circa una ventina di minuti.

Sul posto 118, polizia autostradale e società autostrade.

(foto dei Vigili del Fuoco)