Italia – Social nel caos, già dalla metà del pomeriggio di oggi, martedì 5 marzo, per un “down” che, al momento, non ha una spiegazione nota. Sono migliaia gli account e le pagine di Facebook e Instagram che risultano essere bloccate o irraggiungibili, così come gli utenti impossibilitati a pubblicare, condividere o anche soltanto navigare.

A rendere particolarmente frustrante quanto accaduto c’è soprattutto la richiesta dei social di ricollegarsi inserendo user id e password, per poi segnalare un errore che ha spinto molti ad attivare procedure di recupero dei dati che poi si sono rivelate inutili e hanno portato ad altri disagi e complicazioni.