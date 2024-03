Genova – Sciopero generale, questa mattina, per i lavoratori aderenti a SLAI COBAS, USB, USI, ADL COBAS, CUB, CUB Sanità e altre sigle sindacali del mondo della Scuola, della Sanità, della Università e Ricerca e del Trasporto Locale.

Lo stato di agitazione è scattato alla mezzanotte e terminerà alle 23,59 di oggi e potrebbe causare disagi ai servizi legati appunto ai settori Scuola, Sanità e Trasporto pubblico.

Negli ospedali sono garantiti i servizi di urgenza ma potrebbero verificarsi problemi per visite non urgenti o esami.

Disagi analoghi sono previsti nel settore Scuola e Trasporto