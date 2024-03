Genova – E’ stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena il 40enne accoltellato all’addome, questa sera, in piazza Sciesa, nel quartiere di Prà, nel ponente genovese.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto ma sembra che intorno alle 19 sia scoppiata una violenta lite tra il 40enne ed un’altra persona davanti ad una pizzeria.

Dalle parole si è passati alle mani ed alla fine è spuntato un coltello che ha colpito l’aggredito all’addome.

Sul posto è corda l’ambulanza della Croce Verde Praese e l’automedica Golf 5 e l’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale.

Testimoni hanno raccontato di averlo visto perdere molto sangue.

Indagini in corso per ricostruire quanto avvenuto e identificare l’accoltellatore.