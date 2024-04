Genova – I cinghiali sono misteriosamente spariti dal greto del torrente Bisagno ma continuano a passeggiare come se nulla fosse per le strade della città. Questa sera la segnalazione arriva dal quartiere di San Fruttuoso dove alcuni grossi cinghiali sono stati segnalati a spasso per piazza Martinez, non lontano da quel greto del torrente Bisagno da cui si sono letteralmente “volatilizzati” decine e decine di esemplari.

Per il Bisagno la risposta ufficiale – che non convince le associazioni ambientaliste – parla di sterminio per la peste suina africana che, però, non avrebbe lasciato che 25 carcasse e poche centinaia di metri più in la terribile pestilenza non sembra avere alcun effetto sulle famigliole di cinghiali che continuano a passeggiare per strada.

Dopo la segnalazione è scattato l’intervento della polizia locale che ha diramato avvisi agli automobilisti e motociclisti per evitare incidenti e ha inviato una pattuglia a garantire la sicurezza dei cittadini.