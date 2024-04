Genova – Una tragedia si è consumata questo pomeriggio nel quartiere genovese di Sampierdarena, dove uomo di 37 anni è stato ritrovato senza vita all’interno del suo appartamento situato in corso Martinetti.

A lanciare l’allarme è stato un conoscente del 37enne, che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il ritrovamento è avvenuto alle 14 del pomeriggio di oggi, quando i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione.

Al momento non sono chiare le cause della morte. Le forze di polizia hanno avviato le indagini per stabilire e ricostruire quanto accaduto, anche se su un primo momento sarebbero esclusi degli atti di violenza.