Genova – Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 24 aprile, un uomo di circa 40 anni è stato investito da un treno mentre si trovava sui binari della galleria che divide la stazione di Principe con quella di Brignole.

Al momento non è chiara né l’identità della persone ferita né il perché si trovasse sui binari. Le sue condizioni di salute sono apparse gravi fin da subito e per lui si è reso necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale San Martino.

Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con alcuni treni che hanno accumulato dei ritardi. La situazione è rientrata alla normalità intorno all’ora di pranzo.